Miami Heat'in tecrübeli forveti Kevin Love, henüz emekliye ayrılmak gibi bir arzusu olmadığını söyledi.



Gelecek sezon Heat'te kalmak için kontratında 4 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip olan Love, geleceğe dair planlarıyla ilgili South Florida Sun-Sentinel'dan Ira Winderman'a şu açıklamayı yaptı:



"Emekli olmak istemiyorum. Oynamaya devam etmek isterim."



Love, Miami'nin Boston Celtics'e karşı oynadığı ilk tur serisinin beş maçında da forma giyerek, ortalama 7,5 dakika sahada kalmış ve 1,8 sayı ile 2,8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



35 yaşındaki oyuncu ayrıca Miami'deki şu anki geçirdiği döneme değer vermesine yardımcı olan şeyin, 2023 NBA Finalleri maratonu da dahil olmak üzere takımla geçirdiği her anın tadını çıkarmak olduğunu açıkladı:



"Sanırım çocuklara 'Birlikte geçirdiğimiz her anın değerini bilin.' mesajını vermiştim. Geçen yılki Final maratonunun bile, bunun bir parçası olan tüm Heat taraftarları ve oyuncuları gibi sonsuza dek aklımda kalacak bir şey olduğunu düşünüyorum."



Normal sezonda 55 maçta forma giyen Love, Cleveland Cavaliers'ın bir üyesi olduğu 2021-22 sezonundan bu yana en yüksek maç miktarını oynamış ve çoğunlukla yedek kadroda yer alarak 8.8 sayı ve 6.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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