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"Love, ayrılmak istiyorsa 12-15 milyon doları masada bırakmalı" iddiası!

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın kontrat parasını alarak takımdan ayrılmak istediği takdirde, 12 milyon dolar ila 15 milyon dolar arası bir miktarı masada bırakması gerektiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın kontrat parasını alarak takımdan ayrılmak istediği takdirde, 12 milyon dolar ila 15 milyon dolar arası bir miktarı masada bırakması gerektiği bildirildi.

The Athletic'ten Jason Lloyd, bir makalesinde Love'ın Cavaliers'dan "buy out" olmayı düşünmesi için 12 milyon ila 15 milyon dolar arasında herhangi bir miktardan vazgeçmek zorunda kalacağını ve iddiaya göre bunu yapmaya isteksiz olduğunu belirtti:

"Love, Cavs'in kendisini bırakmaya izin vermesi için 12-15 milyon dolar aralığında önemli bir parayı geri vermek zorunda kalacak. Kendisi şu ana kadar bunu yapmaya istekli olduğuna dair hiçbir belirti göstermemişti. Dolayısıyla birbirleriyle bakışmaya devam ediyorlar."

Geçen sezon yalnızca %40.9 şut isabetiyle 12.2 sayı ve 7.4 ribaund ortalamaları yakalayan Love için, yakın zamanda herhangi bir "takas piyasası olmadığı" öne sürülmüştü.


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