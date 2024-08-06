Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre müsabakasında 5'inci oldu ve 14.41.22'lik derecesiyle "Dünya gençler rekortmeni" olarak kayda geçti.



16 yaşındaki başarılı sporcumuzun antrenörü olan Aykut Çelik, Akşam'a konuştu. Aynı zamanda Tunçelli'nin yetiştiği Kocaeli Yıldızlar Kulübü'nün başantrenörü de olan Çelik, duygularını şöyle anlattı:



"YÜZME PSİKOLOJİSİNİ DÜZELTTİK"



"Kuzey Tunçelli, yüzme öğrenmek için Yıldızlar Yüzme Okulu'na gelen bir çocuktu. Yani bir yerden keşfedilerek bizim yakaladığımız biri değildi. Kuzey'in yüzme psikolojisi ilk başlarda gerçekten çok kötüydü. Psikoloji konusunu şöyle anlatayım; idmanlarda yaptığı dereceleri bir türlü yarışlara yansıtamıyordu. Öncelikle bu sorunu düzeltmekle başladık. Kendini geliştirince var olan yeteneklerini yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladı.



"REKORU GERİ ÇEKMEK İNANILMAZ"



Biz burada bir sistem oluşturduk. Bu sistem sayesinde otomatikman büyüklerde, gençlerde Türkiye şampiyonlukları gelmeye başladı. Eski milli yüzücü antrenörlerimiz var. 12-13 yaşına kadar antrenörlerimiz, çocuklarımızı bir noktaya kadar getiriyor. Sonra bu çocukları alıyorum. 1500 metre çalışmalara başlıyorum. Kuzey büyük bir iş yaptı. Gençler rekorunu kırdı. 2 ay önce bu rekor 1.46 seviyelerindeydi. Biz 2 ayda 1.41 seviyelerine getirdik. Rekoru ele geçirmek 1-2 saniye olur. Rekoru 5 saniye geri çekmek gerçekten inanılmaz bir olay."



"LOS ANGELES'TA 4 MADALAY ALACAĞIZ"



"Dünya Şampiyonası'nda altın madalya sözü veriyorum. 2028 Los Angeles'te ise 4 madalya alacağız. 800 metre ve 1500 metrede altın. 400 metre ve 10 km'de ise madalya kazanacağız. Çünkü Kuzey'in şu anki birçok rakibi yaştan dolayı yüzmeyi bırakacak."





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