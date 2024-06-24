Los Angeles Lakers ve LA Clippers'ın, Golden State Warriors veteranı Chris Paul ile ilgilendiği iddia edildi.



Warriors'ın, Paul'un 2024-25 sezonu için kontratını garanti altına almak konusunda karar alması için 28 Haziran'a kadar vakti olacak ve sonrasında tecrübeli oyuncunun serbest oyuncu döneminde ne yapacağı kesinleşecek.



NBA muhabiri Marc Stein, Paul'un Los Angeles'taki ailesine yakın kalma arzusunun, hem Clippers'ın hem de Lakers'ın ilgisini çeken önemli bir faktör olduğunu belirtti.



Lakers süperstarı LeBron James'le yakın arkadaş olmasına rağmen, Lakers organizasyonunda Paul'un peşine düşme konusunda emin davranılamadığı öne sürüldü.



39 yaşındaki Paul, geçtiğimiz sezon Warriors'ta maç başına 9,2 sayı, 3,9 ribaund ve 6,8 asistle katkıda bulundu.





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