Chicago Bulls'un oyun kurucusu Lonzo Ball, sağ bileğindeki sakatlık nedeniyle üst üste yedinci maçını kaçırdı. Ancak Chicago koçu Billy Donovan, Ball'un sezonu kapatma gibi bir durumun şu an için gündemde olmadığını belirtti.



Ball, sakatlığı nedeniyle takımının Houston Rockets ile oynadığı altı maçlık deplasman serisine katılmadı. Chicago Bulls'un normal sezonda yalnızca 15 maçı kaldı.



Deneyimli oyun kurucu, sezonun ilk 15 maçını da aynı bilek sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Koç Donovan, Ball'un dönüşü için kesin bir tarih vermezken, takım yönetiminden oyuncunun sezonu kapatması gerektiğine dair bir talimat almadığını ifade etti.



"Şu anda tek amacı sahalara geri dönmek. Doktorlar ona 'Oynamamalısın' demiyor, sadece kendini sahada rahat hissettiği noktaya gelmesini bekliyoruz," diyen Donovan, şu an için Ball'un sezon sonunda ameliyat olma planı olmadığını da ekledi.



Ball, bu sezon çıktığı 35 maçta 7.6 sayı, 3.4 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.



