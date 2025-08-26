Liverpool, Newcastle United'ı 16 yaşındaki Ngumoha ile yıktı!

25 Ağustos
İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Liverpool, deplasmanda 10 kişi kalan Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

26 Ağustos 2025 00:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Liverpool, Newcastle United'a konuk oldu.

St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Liverpool 3-2'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri dakika 35'te Ryan Gravenberch, 46. dakikada Hugo Ekitike ve 90+10'da Rio Ngumoha kaydetti.

Newcastle United'ın gollerini ise dakika 57'de Bruno Guimaraes ile 88. dakikada Will Osula attı.

EKITIKE 3 MAÇTA 3 GOL ATTI

Liverpool'un Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Hugo Ekitike, Merseyside ekibi ile çıktığı 3 maçta 3 gol kaydetti.



16'LIK NGUHOMA LIVERPOOL'A HAYAT VERDİ

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 16 yaşındaki Rio Nguhoma kaydetti.


NEWCASTLE 10 KİŞİ MÜCADELE ETTİ

Mücadelenin 45+3. dakikasında Newcastle United oyuncusu Anthony Gordon, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

NEWCASTLE'IN 2 YILDIZI SAKATLANDI

Newcastle United'da 66. dakikada Sandro Tonali, 76. dakikada ise Joelinton sakatlanarak oyundan çıktı. Yerlerine Lewis Miley ve Jacob Ramsey dahil oldu.



Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 6'ya yükseltti. Newcastle United ise 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, Arsenal'i konuk edecek. Newcastle United, Leeds United deplasmanına gidecek.

