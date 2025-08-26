Liverpool, Newcastle United'ı 16 yaşındaki Ngumoha ile yıktı!

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 16 yaşındaki Rio Nguhoma kaydetti.

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Liverpool, Newcastle United'a konuk oldu.St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Liverpool 3-2'lik skorla kazandı.Liverpool'a galibiyeti getiren golleri dakika 35'te46. dakikadave 90+10'dakaydetti.Newcastle United'ın gollerini ise dakika 57'deile 88. dakikadaattı.Liverpool'un Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Hugo Ekitike, Merseyside ekibi ile çıktığı 3 maçta 3 gol kaydetti.Mücadelenin 45+3. dakikasında Newcastle United oyuncusu, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Newcastle United'da 66. dakikada, 76. dakikada isesakatlanarak oyundan çıktı. Yerlerinevedahil oldu.Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 6'ya yükseltti. Newcastle United ise 1 puanda kaldı.İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, Arsenal'i konuk edecek. Newcastle United, Leeds United deplasmanına gidecek.