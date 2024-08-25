Liverpool lige 2'de 2 ile başladı!

Premier Lig'in 2. hafta maçında Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-0 kazandı.



Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Luis Diaz ve 70. dakikada Muhammed Salah kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Liverpool, ikinci maçını da kazanarak puanını 6 yaptı. Brentford ise 3 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Manchester United deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Southampton'ı ağırlayacak.





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