Liverpool lige 2'de 2 ile başladı!

Premier Lig'in 2. hafta maçında Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-0 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Luis Diaz ve 70. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, ikinci maçını da kazanarak puanını 6 yaptı. Brentford ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Manchester United deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Southampton'ı ağırlayacak.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Luis Diaz ve 70. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, ikinci maçını da kazanarak puanını 6 yaptı. Brentford ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Manchester United deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Southampton'ı ağırlayacak.
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