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Liverpool, Guehi transferinde sona doğru!

Liverpool, Crystal Palace forması giyen stoper Marc Guehi'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

calendar 26 Haziran 2025 15:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool, Guehi transferinde sona doğru!
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Transfer dönemine hızlı başlayan Premier Lig şampiyonu Liverpool, stoper transferini de bitirmek üzere.

GUEHI'DE SONA DOĞRU

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Crystal Palace forması giyen stoper Marc Guehi'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Liverpool'un Guehi'nin temsilcileriyle son aylarda görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen 24 yaşındaki stoper, 3 gol, 2 asist kaydetti. İngiliz stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor. 


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