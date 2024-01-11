Liverpool evinde geri döndü avantajı aldı

İngiltere Lig Kupası karşılaşmasında Liverpool sahasında ağırladığı Fulham'ı 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool evinde geri döndü avantajı aldı
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11 Ocak 2024 00:56
İngiltere Lig Kupası yarı final karşılaşmasında Liverpool ilk yarısını geride kapattığı maçta Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Curtis Jones ve 71. dakikada Cody Gakpo, Fulham'ın golünü ise 19. dakikada Willan kaydetti.

Finale çıkacak takımı belirleyecek karşılaşma 24 Ocak tarihinde Fulham'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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