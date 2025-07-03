Liverpool'dan Diogo Jota'ya veda: 20 numaralı forma emekli edildi

Liverpool camiası, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Diogo Jota'nın yasını tutuyor.28 yaşındaki Portekizli futbolcu için kulüp, onun anısını yaşatmak adına önemli bir karar aldı: 20 numaralı forma emekli edildi.Anfield'da 2020 yılında başlayan Jota'nın Liverpool kariyeri, kısa sürede büyük izler bıraktı. Taraftarların "Bizi zafere götürecek" diyerek bağrına bastığı Jota, kritik golleriyle adeta "tam zamanlı bir kahraman" olmuştu. Wolverhampton'dan transfer edilen Jota, kısa sürede Liverpool'un vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.İlk 21 maçında 10 gol atarak hızlı bir başlangıç yapan Jota, 2021-22 sezonunda toplam 21 golle takımına büyük katkı sağladı. Carabao Cup, FA Cup gibi kupalarda da kilit rol oynadı. Ancak sakatlıklar, bazı sezonlarda düzenli oynamasının önüne geçti.Yine de Klopp ve sonrasında Arne Slot'un vazgeçmediği isimlerden biri olmayı başaran Jota, hem Premier Lig şampiyonluğu hem de UEFA Uluslar Ligi zaferi yaşadı. 2024-25 sezonunda Liverpool'un kazandığı 20. lig şampiyonluğunda da katkısı büyük oldu. Kariyerinin son golünü Nisan ayında Everton'a karşı attı – bu gol aynı zamanda Merseyside derbisinde takımına galibiyeti getiren vuruştu."Bu sezon, çocukken hayalini kurduğum ligi kazanmak ve bunu Liverpool gibi bir kulüple başarmak… Küçük bir kasabadan gelen biri için bu olağanüstü," diyen Jota, geride bıraktığı başarılarla hatırlanacak.Kulübün açıklamasında, Jota'nın sadece saha içinde değil, soyunma odasında da çok sevilen, saygı duyulan bir isim olduğu vurgulandı. Taraftarların sık sık söylediği tezahüratla bitirildi: "Adı Diogo… Ve biz onu asla unutmayacağız."