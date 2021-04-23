Liverpool, bu kez işi sağlama alıyor: Konate!

Hiç beklemediği kadar kötü bir sezon geçiren Liverpool, gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı.



Sky'ın haberine göre Kırmızılar, RB Leipzig'in genç stoperi Ibrahima Konate ile 5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladı.



Liverpool'un, 21 yaşındaki oyuncu için 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedikten sonra transferi açıklayacağı belirtildi.



Bu transferin ardından Liverpool'da kiralık olarak oynayan milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın durumunun ne olacağı da merak edilmeye başlandı.



2017'den beri Leipzig'de oynayan Konate, bu sezon 18 maça çıktı ve 1 asist yaptı.



