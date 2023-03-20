Liverpool, Bellingham'dan vazgeçiyor!

Liverpool, Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham için geri adım atmaya hazırlanıyor.



The Athletic'in haberine göre, İngiliz devi, transferdeki rakipleri ve Bellingham'ın yüksek maliyeti nedeniyle transferden vazgeçmeyi düşünüyor.



Liverpool'un, Bellingham transferinden şu an kesin olarak vazgeçmese de Manchester City ve Real Madrid gibi takımların gerisinde olduğu aktarıldı.



100 MİLYON EURO'DAN FAZLA



Borussia Dortmund'un, sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almayan 19 yaşındaki futbolcu için bonservis talebinin 100 milyon euro'dan daha fazla olacağı hatırlatıldı.



Bu sezon Borussia Dortmund'da 34 maça çıkan Bellingham, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.





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