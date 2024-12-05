Liverpool 4 maç sonra takıldı!

Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, konuk olduğu Newcastle ile 3-3 berabere kaldı.

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Liverpool 4 maç sonra takıldı!
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05 Aralık 2024 01:31
Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, konuk olduğu Newcastle ile karşılaştı. St. James' park'ta oynanan maç 3-3 sona erdi.

Liverpool'un golleri 50. dakikada Jones, 68 ve 83. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti. Newcastle'ın gollerini ise 35. dakikada Isak, 62. dakikada Gordon ve 90. dakikada Schar kaydetti.

Bu sonuçla Liverpool'un 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Newcastle'ın galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 35'e çıkardı. Newcastle ise puanını 20 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Everton'a konuk olacak. Newcastle ise Brentford deplasmanına gidecek.

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