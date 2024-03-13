Lise öğrencisi milli boksör Emine Kılınç'ın hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefiyle yumruk sallayan Türkiye şampiyonu genç boksör Emine Kılınç, çalışmalarını sürdürüyor.



Kuzeninin yönlendirmesiyle 4 yıl önce spora başlayan 17 yaşındaki Emine Kılınç, pandemi döneminde antrenörü Abdurrahman Özben'le tanışarak boksa yöneldi.



Yaklaşık 4 yıldır boks yapan Emine, geçen yıl okul sporları kapsamında Erzurum'da düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası ile bu yıl Mersin'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Ferdi Şampiyonası'nda 50 kiloda şampiyon oldu.



Elde ettiği başarıların ardından milli sporcu olan Emine Kılınç, Hırvatistan'da 2-15 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.



-"Şu anki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonaları"



Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Emine Kılınç, AA muhabirine, zor bir spor yaptığını söyledi.



Antrenörünün kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Emine, şöyle konuştu:



"Antrenmanlarım çok yoğun ve tempolu geçiyor, okulla birlikte antrenmanımı yürütmek daha zor. Şampiyonaya gitmeden önce sakatlıklarım oldu, başparmağım ve bileğim sakatlandı. Fizyoterapistimiz sayesinde atlattım ve antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ettim. Geçen sene liseler arasında Türkiye şampiyonu oldum ve Gençler Türkiye Ferdi Şampiyonası'nda birinci oldum. Şu anki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonaları. İnşallah ileriki senelerde de olimpiyat şampiyonluğu için çalışacağım. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemin adını duyurmak ve İstiklal Marşı'nı okutup bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum."



- Antrenör Özben: "Hedefimiz tabii ki olimpiyatları görmek"



Emine Kılınç'ın antrenörü Abdurrahman Özben ise sporcusunun 2020'de boksa başladığını dile getirdi.



Genç sporcusunun çok azimli ve istekli olduğunu aktaran Özben, şunları kaydetti:



"Kılınç, ilk kez katıldığımız 2022'deki Türkiye Şampiyonası'nda çok verim alamadı, fakat sonra gayret, verim ve azimle çalıştı. Geçen sene çok zor ve ağır maçlar geçirdi, hepsinden alnının akıyla çıktı. Antrenmanlarda çok istekli, hiçbir antrenmanı kaçırmaz, sakatlansa bile gelip burada oturup antrenmanı izler. Bu yıl sporcumuzdan Avrupa ve dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Hedefimiz tabii ki olimpiyatları görmek. Emine'ye güveniyoruz. Bu azim ve gayretle çalışırsa bundan eminiz."



Türkiye Boks Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Mustafa Kızıltan da Emine Kılınç'tan büyük başarılar beklediğini belirterek, sporcu ve antrenörüne başarılar diledi.





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