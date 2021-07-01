Lionel Messi artık sözleşmesiz oyuncu

Lionel Messi'nin uzun süredir konuşulan Barcelona ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarı ile sona erdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lionel Messi artık sözleşmesiz oyuncu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2021 01:53
Uzun süredir Barcelona ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı gündemde olan Lionel Messi 1 Temmuz 2021 itibarı ile serbest oyuncu konumuna girdi.

2000 yılından bu yana ilk kez serbest oyuncu statüsüne düşen Lionel Messi'nin Başkan Laporta seçildikten sonra ayrılık kararını iptal ettiği konuşulmuştu. Bir süredir mali sorunlarla boğuşan Lionel Messi'nin yıllık 120 milyon euroluk maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği iddia edilmişti. Barcelona kulübünün 1 milyar euroyu aşan borçları ve fahiş fiyatlı maaş yükü nedeniyle Fair Play'e takıldığı Başkan Laporta tarafından açıklanmıştı.

Başkan Joan Laporta açıklamasında "Messi'nin kalmasını istiyoruz ve o da kalmak istiyor, her şey yolunda. Çözmemiz gereken Finansal Fair Play sorunumuz var. Her iki taraf için de en iyi çözümü bulma sürecindeyiz." sözlerini kullandı.

EN YAKIN TEMAS CITY'DEN

Ayrılık kararını ertelediği bilinen Lionel Messi'ye eski hocası Guardiola'nın takımı Mancheser City'nin yakın teması olduğu daha önceden yazılmıştı.

Lionel Messi 2005 yılında adım attığı Barcelona A Takımı'nda 10 La Liga, 6 Kral kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 3 UEFA Süper Kupayı kaldırma sevinci yaşamıştı.

 


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.