Linnes attı! Molde, Galatasaray'ın rakibi oldu!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Molde, Klaksvik'i uzatmalara giden maçta 2-0 mağlup etti ve Galatasaray'ın play-off'taki rakibi oldu. Molde'nin 2. golü eski Galatasaraylı Linnes'ten geldi.

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Linnes attı! Molde, Galatasaray'ın rakibi oldu!
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15 Ağustos 2023 22:31
Galatasaray'ın muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Molde, Klaksvik ile karşılaştı.

Aker Stadion'da oynanan maçı Molde 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Kristian Eriksen ve 113. dakikada Martin Linnes attı.

Klaksvik ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Molde bu sonuçla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi oldu.

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