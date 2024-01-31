Lincoln Henrique'ye ülkesinden talip

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.
Sambacı, kupadaki Adana maçında uzun bir aradan sonra formasına kavuşup 1 gol, 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.
Süper Lig'den başta Ankaragücü olmak üzere birçok talibi bulunan 25 yaşındaki oyuncu için son olarak ülkesinden Vasco de Gama'nın devreye girdiği öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar, Lincoln'ün durumunu araştırıyor.
Sambacı, kupadaki Adana maçında uzun bir aradan sonra formasına kavuşup 1 gol, 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.
Süper Lig'den başta Ankaragücü olmak üzere birçok talibi bulunan 25 yaşındaki oyuncu için son olarak ülkesinden Vasco de Gama'nın devreye girdiği öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar, Lincoln'ün durumunu araştırıyor.