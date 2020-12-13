Lille yine kazandı, zirvede gözdağı verdi

Fransa Ligue 1'in 14. hafta mücadelesinde Lille ile Bordeaux, Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Lille üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmada Lille'nin golleri 17. dakikada Bamba ve 45. dakikada Fonte'den geldi. Bordeaux'un golü ise 29. dakikada Basic'ten geldi.



Lille'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı. Zeki Çelik 84 dakika mücadele ederken, Burak Yılmaz ise 90 dakika mücadele etti.



Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Lille, puanını 29 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunu aldı. Bordeaux ise 19 puanda kaldı.



Lille, Fransa Ligue 1'in 15. haftasında deplasmanda Dijon ile karşılaşacak. Bordeaux ise aynı haftada, sahasında Saint Etienne ile karşılaşacak.



