Fransa Ligue 1'in 19. hafta maçında Lille, sahasında Troyes ile karşı karşıya geldi. Pierre Mauroy Stadyumu'ndaki maçı Lille 5-1'lik skorla kazandı.



Lille'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 47. dakikalarda Muhammed Bayo, 45 ve 88. dakikalarda Jonathan David ve 75. dakikada Alan Virginius attı. Troyes'in tek golü 65. dakikada Mama Balde'den geldi.



Bu sonucun ardından Lille, ligde 2 maç sonra galip geldi ve 34 puana yükseldi. Paulo Fonseca'nın öğrencileri ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Troyes 18 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Lille, deplasmanda Nice ile karşılaşacak. Troyes, sahasında Lens'i ağırlayacak.



Görsel Kaynak: Lille / Twitter





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