Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Miami Heat'e katılmak için tüm bağlantıları reddetti ve gelecek sezon Blazers'ta olmayı bekliyor.



Lillard geçtiğimiz günlerde bir muhabirin sorduğu bir soruya dayanarak Heat'e katılmak istediğini açıkça söyledikten sonra, ifadelerinin medyada yanlış yorumlanmasına tepki göstererek Blazers'ın bu yaz kendisini takas etmemesini beklediğini söyledi:



"Katıldığım podcast sonrasında, her yerde Miami hakkında söylediklerimin yer aldığı videoyu görmeye başladım. Röportajın tamamını izlerseniz, bana belirli takımlar hakkında soru sorulduğunu ve benim de sadece soruyu cevapladığımı görürsünüz.



İnsanlar dürüstçe yanıtlar veriyor ve bunları alıp kafanıza göre çarpıtıyorsunuz. Ama sadece gelen soruya yanıt vermiştim o kadar. Aynı röportajın sonunda bana 'Sence Ekim'de Trail Blazer forması giyiyor olacak mısın' diye de soru gelmişti, ben de evet yanıtını vermiştim."



Art arda sezonlarda playoffları kaçırmış olan Blazers, özellikle 2021-22 sezonunda karın sakatlığı sebebiyle yılın büyük bir bölümünü kenarda geçiren Lillard'ın yokluğundan ötürü yetersiz kalmıştı.



Bu sezon Lillard 58 maçta forma giyerek 32.2 sayı, 7.3 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalamış olsa da, takım vasat altı performansın ötesine yükselememiş ve Şubat ayında tanking yapmaya başlayarak, 2023 NBA Draftı'nda 3. sıradan seçim yapmaya hak kazanmıştı.





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