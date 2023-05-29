Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in "ligin en iyi oyuncusu olabileceğini" söyledi.



Bu yıl Nuggets'ı tarihindeki ilk NBA Finallerine taşıyarak tarih yazan Jokic, bu sezon üst üste üçüncü MVP ödülünü kazanamamış olsa da, Lillard'ın gözünde ligin en iyi oyuncusu olabilir.



Trail Blazers süperstarı, Jokic hakkındaki düşüncelerini Instagram canlı yayınında paylaşarak Sırp pivota övgüler yağdırdı:



"Joker, ligin en iyi oyuncusu olabilir. En iyiler her zaman MVP olmazlar. Ben de Embiid'in bu yıl MVP olması gerektiğini düşünüyordum fakat o çocuk Joker, ligin en iyi oyuncusu olabilir.



Kendisi o organik triple-double'ları yapan oyunculardan biri. Oyunu her maçta aynı şekilde oynuyor. Bazen 45 sayı atıp 25 ribaund alıyor, bazen 18 asist yapıyor, sonra bazen de hepsini aynı maçta yapabiliyor: 45, 22 ve 14... Ve aynı zamanda şut da kaçırmıyor. Onu izleyen ve rakip olarak oynayan biri olarak diyebilirim ki, hiçbir şutu kaçırmıyor.



Son derece zeki, şutu var, pas verebiliyor, takım oyunu oynuyor ve kazanmak için oynuyor. Alçakgönüllü ve doğru bildiğini yapan biri. Joker'ı genel olarak beğenirim."



69 normal sezon maçında 24,5 sayı, 11,8 ribaund ve 9,8 asistle oynamış olan Jokic, Denver'ı Batı'da 1. sıraya taşıdıktan sonra playofflarda bu ortalamaları 29,9 sayı, 13,3 ribaund ve 10,3 asiste yükseltmiş ve bir playoff serisinde sekiz triple-double yapan ilk oyuncu olmuştu.



