Milwaukee Bucks'ın yeni yıldızı Damian Lillard'ın menajeri Aaron Goodwin, yıldız oyuncunun dün geceki takasıyla ilgili Portland Trail Blazers'a imalı bir mesaj gönderdi.



Lillard'ın Miami Heat'te oynamak istediği ilk günden beri bilinen bir gerçek olsa da, yıldız oyuncunun geçtiğimiz gece üç takımlı bir anlaşmayla Bucks'a gönderilmesi sonrası bu hayaller suya düşmüştü.



Yeni takımıyla mutlu bir profil çiziyor gibi gözüken Lillard'ın menajeri Goodwin, ayrılık yolunda Blazers'a son bir mesaj göndermeye karar verdi.



Miami muhabiri Anthony Chiang ile konuşan Lillard'ın menajeri, takasa tepkisini dile getirerek, anlaşmanın gerçekleşmesini engelleyenin Trail Blazers olduğunu öne sürdü:



"Dame'i almak için ellerinden geleni yaptılar. Bir anlaşma olması için iki takımın da işbirliği yapması gerekiyor. Pat (Riley), Andy (Elisburg) ve Micky'nin (Arison) bunu gerçekleştirmek adına yaptıklarına minnettarım."



Heat'in, Lillard için Tyler Herro, Caleb Martin, Nikola Jovic ve birkaç ilk tur draft hakkını da içeren bir paket sunduğu, fakat bu paketten iyisini sunma konusunda "isteksiz" olduğu iddia edilmişti.



