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Lillard: "Gelmiş geçmiş en favori sporcum, Muhammed Ali"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, efsane boksör Muhammed Ali'nin neden tüm zamanlarda en sevdiği sporcu olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, efsane boksör Muhammed Ali'nin neden tüm zamanlarda en sevdiği sporcu olduğunu açıkladı.

Büyük bir boks hayranı olduğu bilinen Dame, The People's Champion'a, Ali'nin bir sporcu olarak kendisi için neyi temsil ettiğini anlattı:

"Muhammed Ali, tüm zamanlarda en sevdiğim sporcudur. Ama ringde yaptıkları yüzünden değil. Boks kariyeriyle ilgili riske attığı şeylerin ne olduğuna bakmayarak, ring dışında temsil ettiği şeyi çok seviyorum.

O zamanki kadar büyük bir yıldızı düşününce, tarihte bulunduğu sporda ün ve başarı açısından zirvede olup, onun gibi inandığı şeyler için her şeyden vazgeçmeye istekli olan başka bir sporcu var mı, emin değilim. Yani, gelmiş geçmiş en iyisi olmasının bir sebebi var ve bunlar da sadece ringde yaptıklarından ötürü değil."

Sezon dışı dönemde ringde yaptığı yoğun antrenmanları aktif olarak sosyal medyada paylaşan Dame'in, bu spora karşı büyük bir tutku beslediği biliniyor.


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