Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında lider Kocaelispor, Ümraniyespor'a konuk oldu.



Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan, 30. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Ümraniyespor'un golünü, 44. dakikada Cebio Soukou kaydetti.



İlk yarı, Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, 60. dakikada Kocaelispor'da Ahmet Oğuz kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Dakikalar 69'u gösterirken ise Kocaelispor'da Cihat Çelik, takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve mücadele 1-1 berabere bitti.



Yenilmezlik serisi 8 maça yükselen lider Kocaelispor, 57 puana ulaştı. G alibiyet hasreti 4 maça çıkan Ümraniyespor ise 38 puanla 13. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.