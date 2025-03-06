Lider Kocaelispor, 10 kişi kaldığı maçta 1 puanı kaptı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında lider Kocaelispor, 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lider Kocaelispor, 10 kişi kaldığı maçta 1 puanı kaptı
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06 Mart 2025 22:42
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında lider Kocaelispor, Ümraniyespor'a konuk oldu. 

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan, 30. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.  

Ümraniyespor'un golünü, 44. dakikada Cebio Soukou kaydetti. 

İlk yarı, Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, 60. dakikada Kocaelispor'da Ahmet Oğuz kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 

Dakikalar 69'u gösterirken ise Kocaelispor'da Cihat Çelik, takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve mücadele 1-1 berabere bitti. 

Yenilmezlik serisi 8 maça yükselen lider Kocaelispor, 57 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Ümraniyespor ise 38 puanla 13. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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