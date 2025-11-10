09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
4-2
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
1-0
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
2-0
09 Kasım
Inter-Lazio
2-0
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
2-0
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
2-4
09 Kasım
Strasbourg-Lille
2-0
09 Kasım
Lyon-PSG
2-3
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-5
09 Kasım
Metz-Nice
2-1
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0
09 Kasım
Mallorca-Getafe
1-0
09 Kasım
Valencia-Real Betis
1-1
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
3-0
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
1-0
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
3-2
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
3-1
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
2-1

Lewandowski parladı, Barcelona dört golle kazandı!

İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu 4-2 mağlup etti.

calendar 10 Kasım 2025 01:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lewandowski parladı, Barcelona dört golle kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Barcelona, Celta Vigo'ya konuk oldu.

Abanca Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 4-2'lik skorla kazandı. 

La Liga'da oynanan mücadelede Barcelona, 10. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltı golüyle öne geçti. 



Celta Vigo, 11. dakikada Sergio Carreira'nın golüyle eşitliği yakaladı.

37. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lewandowski, Barcelona'yı yeniden öne geçirdi. 

Ancak 43. dakikada Borja Iglesias'ın golüyle skor 2-2'ye geldi.  

İlk yarının uzatma dakikalarında Lamine Yamal, 45+4'te attığı golle Barcelona'yı devreye 3-2 önde götürdü.

73. dakikada Robert Lewandowski bir kez daha ağları havalandırarak farkı ikiye çıkardı ve hat-trick yaptı.

Barcelona'da Frenkie de Jong, 79 ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı

Bu sonucun ardından Hansi Flick'in ekibi Barcelona, puanını 28'e yükselterek lider Real Madrid ile puan farkını üçe indirdi. Celta Vigo, 13 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Celta Vigo, Alaves deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.