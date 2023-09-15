Lewandowski'den emeklilik sözleri

Robert Lewandowski emeklilik planı yapmadığını açıklayarak artık eskisi kadar gol rekorları kırma amacında olmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Lewandowski'den emeklilik sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2023 01:38
Robert Lewandowski, ne zaman emekli olacağına dair açıklamalarda bulundu.

Polonyalı yıldız golcü yaptığı açıklamada, "Barcelona'yla iki yıllık daha sözleşmem var ve bir sezon da uzatma opsiyonu var. Ailemle birlikte Barselona şehrinde olmaktan ve futbol oynamaktan çok mutluyum ama futbolda son yıllarıma girdiğimin farkındayım" diye konuştu.

En az 2-3 yıl daha sahalara çıkmaya devam edeceğini söyleyen Lewandowski, "Buradan sonra Suudi Arabistan'dan teklif alabilir miyim gibi bir düşüncem yok. Yanlış anlaşılmak istemem ama artık gol rekorları kırmaya da çalışmıyorum. Takımımın kazanması için gerekeni yapmaya çalışmak beni mutlu etmeye yetiyor" açıklamasını yaptı.

Barça ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam edecek olan 35 yaşındaki Lewandowski bu sezon çıktığı 4 resmi maçta 2 gol ve 1 asist üretti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery