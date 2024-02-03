Leverkusen, kayıpsız devam ediyor!

Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Darmstadt 98'i deplasmanda 2-0 mağlup etti ve bu sezon ligdeki kayıpsız serisini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leverkusen, kayıpsız devam ediyor!
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03 Şubat 2024 19:23
Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayer Leverkusen, Darmstadt 98 deplasmanına konuk oldu. Leverkusen, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Nathan Tella attı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 20 maç sonunda 16 galibiyet ve 4 beraberlikle 52 puana ulaştı. Darmstadt ise 11 puanda kaldı.

Leverkusen, ligde gelecek hafta sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Darmstadt ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.

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