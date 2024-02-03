Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayer Leverkusen, Darmstadt 98 deplasmanına konuk oldu. Leverkusen, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Nathan Tella attı.



Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 20 maç sonunda 16 galibiyet ve 4 beraberlikle 52 puana ulaştı. Darmstadt ise 11 puanda kaldı.



Leverkusen, ligde gelecek hafta sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Darmstadt ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.



