Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayer Leverkusen, Darmstadt 98 deplasmanına konuk oldu. Leverkusen, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Nathan Tella attı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 20 maç sonunda 16 galibiyet ve 4 beraberlikle 52 puana ulaştı. Darmstadt ise 11 puanda kaldı.
Leverkusen, ligde gelecek hafta sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Darmstadt ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Nathan Tella attı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 20 maç sonunda 16 galibiyet ve 4 beraberlikle 52 puana ulaştı. Darmstadt ise 11 puanda kaldı.
Leverkusen, ligde gelecek hafta sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Darmstadt ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.