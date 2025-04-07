Sabah spor yazarı Levent Tüzemen, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Levent Tüzemen'in o yazısı;
"KABUSTAN ÇIKIP MUTLULUĞU KUCAKLADI"
"Draguş'un golüyle soyunma odasına "Soğuk duş" yemiş olarak giren Fenerbahçe, ikinci devre Talisca'nın oyuna girmesiyle kabustan çıkıp mutluluğu kucakladı. İlk yarı Trabzonspor, kompakt futbol anlayışı içinde orta alanını savunmasına yakın ve kalabalık tuttu. Kaleci Uğurcan'ın uzun kullandığı toplar, F.Bahçe kalesi için tehlike yarattı. Draguş'un golü de uzun top sonrası geldi. F.Bahçe ilk yarıda en net pozisyonu Amrabat ile buldu ama Faslı oyuncu aşırtma vuruşunu etkili yapamadı."
"TOP MÜHENDİS GİBİ HÜKMETTİ"
"Talisca'nın ikinci yarı oyuna girişiyle F.Bahçe'nin tüm ruh hali değişti. Pozisyon bilgisi üst düzeyde olan, topa mühendis gibi hükmeden ve vuruş kalitesi tartışılmayan Talisca, F.Bahçe'yi sırtlayıp attığı gollerle şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Tadic, Fred, Syzmanski, Maximin gibi top tekniği yüksek oyuncular varken Mourinho'nun savunmadan Djiku'yu çıkartıp, Talisca'yı alması cesurca bir hamleydi. O Talisca, Portekizli hocayı yanıltmadı, 3 gol birden attı."
"GERİ DÖNÜŞÜN FİTİLİNİ YAKTI"
"Trabzonspor ilk yarı çok baskı yemedi ama ikinci devre Fenerbahçe rakip kaleye kabus gibi çöktü ve gol olarak da yağdı. Trabzon baskıya karşılık veremedi. Çünkü Fenerbahçeli oyuncular yaptıkları ön alan baskısıyla rakibinin üst üste iki pas yapmasına izin vermedi. Mustafa Eskihellaç'ın, Osayi'ye amatörce yaptığı faul sonrası oluşan penaltı Fenerbahçe'nin muhteşem geri dönüşünün fitilini yaktı."
Levent Tüzemen: "Fenerbahçe'nin sahadaki mühendisi Talisca!"
Sabah spor yazarı Levent Tüzemen, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Son güncelleme 07 Nisan 2025 12:37
Sabah spor yazarı Levent Tüzemen, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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