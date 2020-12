Levent Şahin: 'Yine Göztepe'ydi, şampiyon olmuştuk'

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında yer alan yardımcı antrenör Levent Şahin, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönüşünü hatırlatan Şahin, "Fatih Terim hocamız, 'Nerede kalmıştık' paylaşımını yaptıktan sonra Göztepe maçı vardı, yine sahamızdaydı. Yine 3-1 biten bir maç vardı. O sezon şampiyonlukla bitmişti. Umarım bu sezon da şampiyonlukla biter. Bu galibiyet ayrıca Fatih Hocama da armağan olsun. İstekli coşkulu başlayan, coşkuyla devam eden, emeklerini sonuna kadar oyuncu arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.



3 puanın önemine değinen antrenör, "İlk 15 dakika istediğimiz gibi gitti. 15'ten sonra kontrolü kaybettik. Ondan sonra ekrar kontrolü elimize aldık. Kazanmak çok önemliydi bugün. Zorlu bir periyoda, zorlu bir sürece giriyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bütün oyuncularımıza tebrikler." ifadelerini kullandı.



Eksikler olduğunu vurgulayan Levent Şahin, "Sekiz eksiğimiz var. Her oyuncuya ihtiyaç var. Her oyuncudan maksimum seviyede iş çıkarmasını isteyeceğiz. Maalesef sakatlıklar var. Maç pazar günü olsa değerlendirebileceğimiz arkadaşlar var. Maalesef 5 saat farkla izolasyon süreçleri devam edecek. Sonuçta elde olan bütün oyuncular, Galatasaray'ın oyuncularıdır. Kimden ne istenirse, muhakkak saha içerisinde elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.