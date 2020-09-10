Lerma'dan Galatasaray cevabı: 'Her şey Tanrı'nın ellerinde'

Galatasaray'da transfer dönemi başladığından beri gündemde olduğu konuşulan Bournemouth'un 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jefferson Lerma, sarı-kırmızılı takımla ilgili ilk kez konuştu.



Ülkesinde bir radyo istasyonunun canlı yayınına bağlanan Lerma, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini doğrularken, ciddi bir gelişme yaşanmadığını söyledi.



Sezona İngiltere'de başlayacağını belirten Kolombiyalı oyuncu, "Henüz net bir şey yok. Bildiğim tek şey, şu anda Bournemouth ile bir sözleşmem var. Çalışmaya devam ediyorum ve kulübümle sezona başlayacağım gibi gözüküyor." dedi.



"NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"



Bekleyişte olduğunu kaydeden 25 yaşındaki isim, "Her şey Tanrı'nın ellerinde, ne olacağını göreceğiz. Transfer dönemi 5 Ekim'de bitecek ve ne olacağı belli değil. Her şey bir süreç. Tanrı, beni olmam gereken yere gönderecek." ifadelerini kullandı.



Bournemouth ile 2023'e kadar sözleşmesi olan Lerma, 2018'de 28 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği kulübünde bu sezon 33 maça çıktı, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



