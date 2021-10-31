Paris Saint Germain sportif direktörü Leonardo, Sergio Ramos transferi ve takımın uyum süreciyle ilgili açıklama yaptı.



PSG'nin Lille galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan sportif direktör Leonardo, Ramos ile ilgili soruya, "İspanyol basınının oyununu takip ediyorsunuz. Geldiğinde nasıl olduğunu ve bir sorunu olduğunu biliyorduk" açıklamasını yaptı.



"Neymar'a haksızlık yapılıyor"



Neymar'ın da Ramos gibi haksız eleştirildiğini söyleyen Leonardo, "Di Maria ile harika bir gece geçirdi. İnsanlar futbolcuların her zaman parti yaptıklarını ve onların ne yaptığını bilmediğimizi düşünüyor. Bu doğru değil. Neymar'a haksızlık yapılıyor" dedi.



PSG'nin uyum sürecinin Pochettino'dan kaynaklı olmadığını belirten Leonardo, "O gezegendeki en iyi teknik adamlardan biri. İyi oynamadığımız söylenebilir ama Mauricio'nun hiçbir şey anlamadığı ya da dün doğduğu söylenemez. İkincinin on puan üzerindeyiz ve gelişme yolundayız" diyerek sözlerini tamamladı.





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