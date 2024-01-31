Leo Dubois, Galatasaray'a dönebilir!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois, kulüplerin anlaşma sağlaması halinde sarı-kırmızılı takıma geri dönmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leo Dubois, Galatasaray'a dönebilir!
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31 Ocak 2024 15:36
Sacha Boey'u rekor bedelle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da gündemin ana maddesi sağ ve sol beke yapılacak transferler.

GALATASARAY'DA GÜNDEM BEK TRANSFERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından, "Acil sağ ve sol bek istiyorum" derken Galatasaray'dan gündeme gelen konulardan biri de Leo Dubois'in geri dönüşü oldu.

DUBOIS GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın sezon başında Başakşehir'e kiralık olarak gönderdiği Fransız futbolcu, kulüplerin anlaşma sağlaması halinde sarı-kırmızılı takıma geri dönmek istiyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Dubois'in geri dönüşü için Başakşehir'le görüşmelerine devam ediyor.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

29 yaşındaki Dubois, Başakşehir'de bu sezon çıktığı 21 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Galatasaray'ın geçen yıl Lyon'dan kadrosuna kattığı Dubois'in sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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