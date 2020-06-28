Lemina'dan Instagram paylaşımı: Off

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçın 53. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina, oyundan alındıktan kısa bir süre sonra Instagram'dan bir paylaşım yaptı.Bu sezon sakatlıklardan dolayı birçok maçta oynayamayan ve oynadığı bazı maçları da tamamlayamayan Lemina, maçın ardından Instagram'dan "off" yazılı bir paylaşım yaptı.Bu paylaşımın kısa bir süre içerisinde yayılmasının ardından Lemina, Instagram paylaşımını yayından kaldırdı.