Lemina'dan Instagram paylaşımı: Off

Mario Lemina, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Lemina'dan Instagram paylaşımı: Off
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28 Haziran 2020 22:30
Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçın 53. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina, oyundan alındıktan kısa bir süre sonra Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

Bu sezon sakatlıklardan dolayı birçok maçta oynayamayan ve oynadığı bazı maçları da tamamlayamayan Lemina, maçın ardından Instagram'dan "off" yazılı bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşımın kısa bir süre içerisinde yayılmasının ardından Lemina, Instagram paylaşımını yayından kaldırdı.



 



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