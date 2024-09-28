Leipzig, Augsburg karşısında farka koştu!

Almanya Bundesliga 5. hafta maçında Leipzig, sahasında Augsburg'u 4-0 mağlup etti.

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Leipzig, Augsburg karşısında farka koştu!
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28 Eylül 2024 18:31
Son güncelleme 28 Eylül 2024 18:32
Almanya Bundesliga 5. hafta maçında Leipzig, sahasında Augsburg ile karşılaştı. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 11 ve 15. dakikalarda Benjamin Sesko, 46. dakikada Openda, 57. dakikada ise Xavi Simons attı.

Augsburg'ta Gouweleeuw, 27. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonuçla Leipzig puanını 11'e çıkardı. Augsburg ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Heidenheim ile oynayacak. Augsburg ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

Bundesliga'da aynı saatte oynanan maçların sonuçları ise şöyle;

Freiburg 0-3 St. Pauli
Mönchengladbach 1-0 Union Berlin
Mainz 0-2 Heidenheim
Wolfsburg 2-2 Stuttgart

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