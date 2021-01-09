Leicester, FA Kupası'nda güle oynaya turladı

Stoke City ile Leicester City, FA Kupası'nın son 32 turunda karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leicester, FA Kupası'nda güle oynaya turladı
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09 Ocak 2021 19:54
Stoke City ile Leicester City, FA Kupası'nın son 32 turunda karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 4-0 kazanarak tur atladı.

Maçta Leicester'ın golleri 34. dakikada James Justin, 59. dakikada Marc Albrighton, 79. dakikada Perez ve 81. dakikada Harvey Barnes'tan geldi.

CENGİZ YOK, ÇAĞLAR YEDEK

Leicester City'de A Milli oyuncularımızdan Cengiz Ünder maç kadrosunda yer almadı. Çağlar Söyüncü ise maça yedek kulübesinde başladı. Çağlar Söyüncü, 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Leicester City, Premier Lig'de sıradaki maçında sahasında Southampton'ı konuk edecek. Stoke City ise Championship maçında Blackburn Rovers'a konuk olacak.



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