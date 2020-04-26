Leicester City, hedefine Lille'in yıldızını aldı: 60 milyon €!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in yıldız forvetiiçiniddiası ortaya atıldı.Koronavirüs salgını nedeniyle birçok dünya kulübü, transfer stratejilerini değiştirmek zorunda kaldı.Ancak İngiliz basınının haberine göre;, koronavirüs salgınını göz ardı ederek Osimhen için kesenin ağzını açacağı belirtildi.Teknik Direktörü, 21 yaşındaki yıldız ismi takımın as forvetiyerine düşündüğü aktarıldı.Öte yandanvegibi kulüplerin radarında olduğu da haberde yer aldı.Fransız ekibinin, golcü oyuncu için 60 milyon sterlinlik bir teklif beklediği de öne sürüldü.Lille ile bu sezon 38 resmi maçta görev yapan Nijeryalı futbolcu, 18 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.