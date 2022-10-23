İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu. Molineaux'ta oynanan mücadeleyi Leicester City, 4-0'lık skorla galip tamamladı.



Leicester City, henüz 8. dakikada Yori Tielemans ile öne geçti. Brendan Rodgers'in ekibi, 19. dakikada Harvey Barnes ile durumu 2-0'a taşıdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



JAMIE VARDY TARİHE GEÇTİ



İkinci yarıda hız kesmeyen Leicester City, 65. dakikada James Maddison ile durumu 3-0 yaptı. Karşılaşmada Leicester City'yi 4-0 üstünlüğe taşıyan gol 79. dakikada Jamie Vardy'den geldi. İngiliz yıldız, bu sezon ilk golünü atarken, 30 yaşından sonra Premier Lig'de 100 gol barajını aşan ilk futbolcu olmayı başardı.



Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Leicester City, 11 puana yükseldi. Wolverhampton 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Leicester City, sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Wolverhampton, Brentford deplasmanına gidecek.







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