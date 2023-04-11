Leicester City, Dean Smith'i göreve getirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, teknik direktörlük görevine Dean Smith'i getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Leicester City, Dean Smith'i göreve getirdi
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11 Nisan 2023 15:02
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de Brendan Rodgers'tan boşalan teknik direktörlük görevine Dean Smith getirildi.

Leicester City Kulübü, 52 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı Smith ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Daha önce Walsall, Brentford ve Aston Villa'yı çalıştıran Smith, son olarak Norwich City'de görev yaptı.

Bu sezon 30 maçta topladığı 25 puanla düşme hattında bulunan Leicester City, 2 Nisan'da Rodgers ile yollarını ayırmıştı.

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