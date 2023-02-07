Leeds United'da Jesse Marsch dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da teknik direktör Jesse Marsch'ın görevi sonlandırıldı

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Leeds United'da Jesse Marsch dönemi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2023 09:57
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da teknik direktör Jesse Marsch'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle ABD'li teknik direktör Marsch ile ekibi Rene Maric, Cameron Toshack ve Pierre Barrieu'nun görevlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Ligde 7 maçtır kazanamayan ve son olarak Nottingham Forest'a 1-0 kaybeden Leeds United, küme düşme hattının averaj farkıyla dışında, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Leeds United'ı bir yıl çalıştırmasının ardından görevine son verilen 49 yaşındaki Marsch, daha önce Leipzig, Salzburg, New York Red Bulls ve Montreal'in teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

 
 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ