Leeds United, Bielsa'yı gönderiyor!

Leeds United, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marcelo Bielsa ile yolları ayırma kararı aldı.



İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Leeds United, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marcelo Bielsa ile yola devam etmeyecek.



Daily Mirror'da yer alan habere göre; 2018'den beri Leeds'in başında olan ve kulübü yıllar sonra Premier Lig'e geri döndüren Arjantinli teknik adamı, bu sezon Premier Lig'de aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle tutmayacak. Leeds United Sportif Direktörü Victor Orta, Bielsa'nın yerine düşündüğü 3 teknik direktörü belirledi.



MARCELO BIELSA'NIN YERİNE 3 ADAY



Victor Orta'nın Bielsa'nın yerine düşündüğü ilk isim Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde...



İkinci olarak RB Leipzig'te çalıştıktan sonra görevinden alınan Jesse Marsch yer alıyor. Listenin son sırasında ise Leeds United'da U23 teknik direktörlüğü yapan ve şu an Huddersfield'ı çalıştıran Carlos Corberan bulunuyor.



KÜME DÜŞME TEHLİKESİ VAR



2018'den beri Leeds'in başında olan Bielsa, 166 resmi maçta 1.64 puan ortalaması yakaladı.



Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 22 maçta 5 kez kazanıp 9 kez kaybetti. Yorkshire ekibi, küme düşme hattının yalnızca 6 puan üzerinde ve 15. sırada yer alıyor.





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