Lech Poznan'dan Mikael Isak'a yeni sözleşme!

Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu belirtilen Mikael Ishak'ta yeni bir gelişme yaşandı.



İsveç basınında yer alan habere göre, Lech Poznan ile sözleşmesi sezon sonuna sona erecek olan Mikael Ishak ile yeni kontrat konusunda anlaştı.



Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncu ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.



Ishak, Lech Poznan ile çıktığı 92 maçta 52 gol ve 13 asist yaptı.





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