Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, emekli olduğunda "veda turu" yapıp yapmayacağından emin olmadığını ancak bunu Lakers'ta yapmayı umduğunu söyledi.



James, kariyerinin sonunun yaklaştığının farkında olduğunu belitirken, bunun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğinden emin olmadığını açıkladı:



"Bu soru bana birkaç gün önce de sorulmuştu. 'Veda turuna mı çıkacaksın yoksa Tim Duncan gibi mi yapacaksın?' denmişti. Bu konuda kararsızım doğrusu, çünkü bazı anlarda, yirmi yılı aşkın süredir bu yolculukta yanımda olan hayranlarıma bir şekilde teşekkür etmem lazım diyorum. Kulağa çok hoş geliyor.



Ama diğer taraftan övgüleri kabul etme konusunda hiç iyi olmamışımdır. Bana hep tuhaf gelmiştir. Kariyerim nasıl sonlanacak bilmiyorum fakat yavaş yavaş yaklaştığı kesin."



"UMARIM LAKERS'TA BIRAKIRIM"



James ayrıca, Lakers'ta emekli olmayı umduğunu da sözlerine ekledi:



"Son altı yıldır burada oldukça mutluyum. Umarım bu böyle devam eder. Ancak bunun ne kadar süreceği veya gelecekte hangi formayı giyeceğim konusunda bir cevabım yok. Umarım Lakers forması olur. Pek çok büyük oyuncuya yuva olmuş harika bir organizasyon. Ama göreceğiz."



Kariyerinin 21. sezonunda forma giyen LeBron, 24.8 sayı, 7.2 ribaund ve 7.8 asist ortalamalarıyla oynuyor.





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