"LeBron, seneye Lakers'ta kalma konusunda emin değil" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in gelecek sezon Lakers'ta kalma konusunda "emin olmadığı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'LeBron, seneye Lakers'ta kalma konusunda emin değil' iddiası!
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18 Ocak 2024 15:03
Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in gelecek sezon Lakers'ta kalma konusunda "emin olmadığı" iddia edildi.

"Brian Windhorst & The Hoop Collective" podcast'inde konuşan ESPN'den Brian Windhorst'e göre, LeBron'un gelecek yıl Lakers'ta kalacağına dair hiçbir garanti yok:

"2025'te LeBron'a ne olacağını bilmiyorum. Gelecek yıl oynayacağını düşünüyorum, ancak Lakers'ta mı oynar onu bilemiyorum. Muhtemelen oynar, ama kontratında oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu konuyu tartışmak için birçok sebep mevcut."

James, bu sezon yakaladığı 24,7 sayı, 7,5 asist ve 7,2 ribaund ortalamalarıyla, kariyerinin 20. All-Star maçında oynama yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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