LeBron James, CP3 - Rondo kavgasıyla ilgili konuştu!

LeBron James, dün gece Staples Center'da oynanan Los Angeles Lakers - Houston Rockets maçında Chris Paul ve Rajon Rondo arasında yaşanan kavgayı "görmediğini" belirtti.
Rondo ve Paul karşılıklı yumruklaşırken kendilerinin yanında bulunan ve açıklamalarına bir anlam verilemeyen LeBron, takımının 124-115'lik yenilgisi sonrası muhabirlere şu açıklamaları yaptı: "Hiçbir şey görmedim ve maçtan sonra takıma da hiçbir şey söylemedim. Koç Luke Walton söylemesi gerekeni söyledi, yarın gelip daha iyi olacağız. Maç tek sayıya kadar inmişti ve kazanma fırsatlarımız da vardı. Ben sadece ortalığı yatıştırmaya ve basketbol oynamaya çalıştım, o kadar."
CP3, Rondo'dan yediği yumruk sonrası LeBron tarafından kenara çekilmişti.