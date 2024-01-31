Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın istikrarsız sezonu üzerine dürüst açıklamalarda bulundu.



James, Anthony Davis'in yokluğunda Lakers'ın Atlanta Hawks karşısında 122-138 mağlup olduğu karşılaşma sonrası takımın durumuyla ilgili konuştu.



Bir önceki maçını 0,500'ün altındaki Houston Rockets'a kaybeden Lakers ekibi, konferansta ilk 10'un dışında yer alan iki takımla karşılaşmasına rağmen derecesini geliştirmeyi başaramamıştı.



Bu mağlubiyetler, LeBron'un takımın vasat ve istikrarsız olduğunu itiraf etmesine sebebiyet verdi:



"Herhangi bir gece NBA'de herhangi bir takımı yenebiliyoruz. Ama yine herhangi bir gecede, bu takımlardan herhangi birine yenilebiliyoruz da.



Derecemiz neydi? 0,500'ün bir maç altında mıydık? 24-25 miydik? İşte tam olarak buyuz. Takım arkadaşlarım için bir mesajım yok. Herkes çıkıp işini yapmalı."



James'in daha sonra X'te (Twitter) bir kum saati emojisi paylaşması dikkat çekti. Bu imalı mesajın, Lakers organizasyonundaki mevcut durumu tersine çevirmek için gereken kararların zamanında verilmesi veya değişiklik yapılması gerektiğine işaret ettiği düşünülüyor.



Sol kalça ve aşil tendonu sorunları nedeniyle oynayamayan Davis'ten yoksun oynayan Lakers, Hawks karşısında ritmini bulmakta zorlandı. Austin Reaves 28 sayıyla Lakers'ın en skorer ismi olurken, LeBron ise 20 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle katkıda bulundu.



