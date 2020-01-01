LeBron: "Houston, Harden ve Russ ile iki başlı bir canavar"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Batı Konferansı yarı finallerinde Lakers'ın rakibi olacak Houston Rockets'ı, James Harden ve Russell Westbrook'a atıfta bulunarak iki başlı bir canavar olarak nitelendirdi.



LeBron, Spectrum SportsNet'ten Allie Clifton ile playoffların ilk turu ve geleceğe dair zihniyetleri hakkında konuştu. James ayrıca takım arkadaşı Anthony Davis hakkında da konuştu ve hiçbir zayıf noktası olmadığını belirtti.



"CJ (McCollum) ve Dame (Lillard) ile, iki başlı canavarlara karşı oynayarak geldik. Şimdi de başka bir iki başlı canavara karşı oynayacağız. Russ'ın hızı ve atletizmi, ligdeki en iyilerinden biri. Savunmanıza çok fazla baskı yapıyor."



"Ve sonra, yüksek bir seviyede üçlük atabilen ve aynı zamanda pas da verebilen James (Harden) var. James ısınırsa, çıkıp 60 sayı atabilen bir adam. Savunmada sürekli ayık kalma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkarmalıyız. Çünkü James'e karşı oynamak bunu gerektiriyor. Serbest atışlarını sokabilme yeteneği, onu gerçekten dinamik kılıyor. Gerçekten iyi bir takımları var. Çok dengeliler. Ama en başta o iki başlı canavarın geldiğini biliyoruz."



Houston ilk turun 7. maçında Oklahoma City Thunder'ı 104-102'lik bir galibiyetle eledi.



