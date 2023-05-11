Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Golden State Warriors koçu Steve Kerr'ün Lakers'ın "hakemi kandırmaya yönelik hareket" yaptığı yönündeki yorumlarına karşılık verdi.



James, Kerr'ün Lakers ekibinin serbest atış çizgisine gitmek için "flop" yaptığına ve NBA'in bu tür davranışları cezalandırması gerektiğine dair ifadelerine yanıt verdi.



Lakers'ın 5. maçta Warriors'a yenilmesinin ardından James, maç sonrası basın toplantısında Kerr'ün yorumlarına şu şekilde değindi:



"Şunu söyleyebilirim ki biz, koçluk kadromuz ve oyuncularımız, flop yapma üzerine çalışmıyoruz. Bu oyunumuzun bir parçası bile değil. Oyunumuz boyalı alana saldırmak üzerine. Fiziksel temasa aldırmayız. Hatta temas almayı severiz ve bundan asla çekinmeyiz de.



Biz çıkıp flop kovalayan bir takım değiliz. 20 yıllık kariyerimde oynadığım hiçbir takımda öyle bir takım olmamışızdır. Ama sorun yok. İsteyen istediğini söyleyebilir, maçlar daima dört çizgi arasında kazanılır. Cuma günü kesinlikle daha iyi olmalıyız."



4. maçta Lakers 20 serbest atış kullanırken, Warriors sadece 12 kez çizgiye gitmişti. Ancak 5. maçta hakemler daha fiziksel bir oyuna izin vermiş ve her iki takım da 15'er kez serbest atış kullanmıştı.





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