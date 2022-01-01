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LeBron: "Bileğim berbat durumda..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, sakatladığı bileğinin "berbat durumda" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, sakatladığı bileğinin "berbat durumda" olduğunu söyledi.

James, New Orleans Pelicans'a karşı dün gece oynadığı maçın ikinci çeyreğinde ayak bileğini sakatladı ve Lakers, maçı 116-108 kaybetti.

LeBron maçı tamamlamış olsa da, muhabirlere sahada nasıl kalabildiğinden emin olmadığını açıkladı:

"Tekrarını izledikten sonra maçı nasıl bitirebildim, hiç bilmiyorum. Çok kötüydü. Tüm patlayıcı gücümü kaybetmiştim. O noktadan sonra genelde hep dışarıdan oynamıştım. Şu an berbat durumda.

Bileğimi burktuğum an, tüm bacağımda keskin bir acı hissetmiştim ama bunu daha önce de tecrübe ettiğim için, oyunu terk etmek istememiştim. Bizim için ne kadar büyük bir maç olduğunu biliyordum."

42 dakikada 39 sayı atan James, sakatlığı bir hücum ribaundu pozisyonunda geçirmişti.


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