Lazio, PSG'den Kurzawa'yı bitiriyor

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun, Paris Saint-Germain'den Layvin Kurzawa transferini bitirmeye yakın olduğu belirtildi.



İtalyan medyasında yer alan haberde; Kurzawa'nın Lazio'ya satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer olacağı, Paris Saint-Germain'in ise ilk yıl boyunca Fransız futbolcunun maaşının bir kısmını ödeyeceği kaydedildi.



Daha önce iki takım arasında Kurzawa transferi için yapılan görüşmelerinde PSG, 4 milyon euro istemiş, Lazio ise en fazla 2.5 milyon euro ödeyebileceğini bildirmişti.





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