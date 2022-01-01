Lazio, PSG'den Kurzawa'yı bitiriyor

Lazio'nun, PSG'den Layvin Kurzawa'yı kadrosuna katmasının yakın olduğu ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lazio, PSG'den Kurzawa'yı bitiriyor
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01 Ocak 2022 20:45
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun, Paris Saint-Germain'den Layvin Kurzawa transferini bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

İtalyan medyasında yer alan haberde; Kurzawa'nın Lazio'ya satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer olacağı, Paris Saint-Germain'in ise ilk yıl boyunca Fransız futbolcunun maaşının bir kısmını ödeyeceği kaydedildi.

Daha önce iki takım arasında Kurzawa transferi için yapılan görüşmelerinde PSG, 4 milyon euro istemiş, Lazio ise en fazla 2.5 milyon euro ödeyebileceğini bildirmişti.


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