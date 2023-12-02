Lazio evinde 3 puanı tek golle aldı

İtalya Serie A 14. hafta karşılaşmasında Lazio sahasında konuk ettiği Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.
Lazio'ya galibiyeti getiren golü 8. dakikada Pedro kaydetti. Cagliari'de Antione Makoumbou 27. dakikada kırmızı kart gördü.
Lazio bu galibiyetle birlikte puanını 20'ye çıkartırken, Cagliari ise 10 puanda kaldı.
Lazio bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Hellas Verona'ya konuk olurken, Cagliari sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.
Lazio'ya galibiyeti getiren golü 8. dakikada Pedro kaydetti. Cagliari'de Antione Makoumbou 27. dakikada kırmızı kart gördü.
Lazio bu galibiyetle birlikte puanını 20'ye çıkartırken, Cagliari ise 10 puanda kaldı.
Lazio bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Hellas Verona'ya konuk olurken, Cagliari sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.
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